Samsung Galaxy S24 Ultra получит устаревшие камеры

Сегодня появилась достаточно интересная новость о том, что компания Samsung решила не вносить серьёзных изменений в систему камер Galaxy S24 Ultra по сравнению с Galaxy S23 Ultra, и, вероятно, это станет большой проблемой на момент старта продаж, потому что многие пользователи горят желанием перейти на более современные сенсоры размером в 1 дюйм. Согласно данным зарубежных журналистов, Galaxy S24 Ultra будет иметь основную камеру с разрешением 200 мегапикселей, ультраширокоугольную камеру на 12 мегапикселей и телеобъектив с 10-кратным зумом и разрешением 10 мегапикселей, а также камеру с 5-кратным зумом и разрешением 50 мегапикселей.

Соответственно, если вы сравните характеристики камер с текущим флагманом компании, то станет ясно, что Samsung не делает значительных изменений в системе камер будущего флагмана. При этом компания уверена, что Galaxy S24 Ultra будет предлагать наилучшее качество изображений среди всех Android-смартфонов на рынке, но добиваться прироста качества картинки, видимо, компания планирует за счёт алгоритмов, а не аппаратной составляющей. Кроме того, если в топовом гаджете не будет существенных улучшений системы камер, то что говорить о двух более простых смартфонах этой же линейки. Они точно получат камеры от старых флагманов, а уже за счёт алгоритмов компания попытается поднять качество устройства на более высокий уровень. И это явно не то, на что надеятся потенциальные покупатели смартфона за 1000 долларов.