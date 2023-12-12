Samsung Galaxy S24 Ultra получит устаревшие камеры

Соответственно, если вы сравните характеристики камер с текущим флагманом компании, то станет ясно, что Samsung не делает значительных изменений в системе камер будущего флагмана. При этом компания уверена, что Galaxy S24 Ultra будет предлагать наилучшее качество изображений среди всех Android-смартфонов на рынке, но добиваться прироста качества картинки, видимо, компания планирует за счёт алгоритмов, а не аппаратной составляющей. Кроме того, если в топовом гаджете не будет существенных улучшений системы камер, то что говорить о двух более простых смартфонах этой же линейки. Они точно получат камеры от старых флагманов, а уже за счёт алгоритмов компания попытается поднять качество устройства на более высокий уровень. И это явно не то, на что надеятся потенциальные покупатели смартфона за 1000 долларов.