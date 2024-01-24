Samsung Galaxy S24 Ultra порадовал ремонтопригодностью

Авторы популярного канала PBKReviews провели разборку флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, оценив его ремонтопригодность. Специалисты отметили наличие двухсторонней системной платы, батареи с язычками, упрощающими его извлечение, вклеенного дисплея, крупной испарительной камеры. По итогам разборки аппарат набрал 9 баллов из 10 по местной шкале ремонтопригодности.

Напомним, что смартфон оснащается корпусом с титановой рамкой, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, яркостью до 2600 нит и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, фронтальной камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум), 10 Мп (3-кратный зум) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120˚), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли (IP68), а также функциями искусственного интеллекта.
Samsung Galaxy Z Flip5 обновили до Android 14…
Компания Samsung начала распространение стабильной версии фирменной оболочки One UI 6 на базе операционно…
Глобальную версию OnePlus 12 выпустят в начале 2024 года …
Компания OnePlus объявила, что глобальная премьера представленного сегодня флагмана OnePlus 12 состоится …
Бюджетный смартфон Redmi 13C полностью рассекречен …
На Youtube опубликовали первую распаковку доступного смартфона Redmi 13C, который еще не был представле…
Samsung Galaxy S22 обновили до Android 14 …
Компания Samsung начала распространение стабильной прошивки One UI 6 на базе операционной системы Android…
Samsung продала 25 миллионов смартфонов Galaxy S23…
Hana Securities опубликовали статистику продаж флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23 за промежуток с …
Intel будет выпускать процессоры по техпроцессу в 2 нм…
Конкуренция в полупроводниковой индустрии с каждым днём нарастает — особенно с учётом анонсов от компаний…
Складной смартфон Oppo Find N3 оценили в 220 тысяч рублей …
Компания Oppo выпустила в российскую продажу складные смартфоны Oppo Find N3 Flip и Find N3, которые были…
OnePlus 12 появился в продаже …
Компания OnePlus дала старт открытым продажам флагманского смартфона OnePlus 12, который был представлен …
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor