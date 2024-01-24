Samsung Galaxy S24 Ultra порадовал ремонтопригодностью

Авторы популярного канала PBKReviews провели разборку флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, оценив его ремонтопригодность. Специалисты отметили наличие двухсторонней системной платы, батареи с язычками, упрощающими его извлечение, вклеенного дисплея, крупной испарительной камеры. По итогам разборки аппарат набрал 9 баллов из 10 по местной шкале ремонтопригодности.

Напомним, что смартфон оснащается корпусом с титановой рамкой, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, яркостью до 2600 нит и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, фронтальной камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум), 10 Мп (3-кратный зум) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120˚), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли (IP68), а также функциями искусственного интеллекта.