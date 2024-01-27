Samsung Galaxy S24 Ultra прошел тест на заморозку

Один из профильных YouTube-каналов опубликовал видео с необычным тестом флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Автор видео залил устройство водой и отправил в морозильник на несколько часов. После разморозки смартфон продолжил работать как ни в чем ни бывало. Работоспособность сохранили в том числе динамики и камеры.

Напомним, что Galaxy S24 Ultra характеризуется корпусом с титановой рамкой, флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, яркостью до 2600 нит и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, селфи-камерой на 12 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум), 10 Мп (3-кратный зум) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора), аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также продвинутыми для смартфонов функциями искусственного интеллекта.
Samsung Galaxy A15 5G получит поддержку 25-Вт зарядки …
Известный своей осведомленностью инсайдер Парас Гуглани поделился подробностями о бюджетном смартфоне Sam…
Samsung Galaxy A25 5G будет стоить 300 евро …
Профильное издание Appuals поделилось новыми подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A25 5G, выход котор…
Смартфон Oppo A59 5G оценили в 180 долларов …
Компания Oppo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Oppo A59 5G, которая появится в индийско…
Бренд DIGMA PRO представил стильные мониторы Art…
Отличные новости для графических дизайнеров, фотографов и не только — бренд DIGMA PRO официально представ…
Honor X50 Pro оценили в 395 долларов …
Официальная презентация смартфона Honor X50 Pro состоится только 4 января, но сегодня в фирменном интерне…
Redmi Note 13 Pro 2024 New Year Edition показали на фото …
В сети появилась фотография специального издания смартфона Redmi Note 13 Pro (5G), которое получило назва…
Стала известна цена Realme 12 Pro+…
Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о смартфонах серии Realme 12, которые пр…
Samsung Galaxy S24 получит поддержку чат-бота Samsung Gauss…
Некоторое время назад инсайдеры сообщали о том, что компания Samsung планирует использовать собственную г…
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor