Samsung Galaxy S24 Ultra прошел тест на заморозку

Один из профильных YouTube-каналов опубликовал видео с необычным тестом флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Автор видео залил устройство водой и отправил в морозильник на несколько часов. После разморозки смартфон продолжил работать как ни в чем ни бывало. Работоспособность сохранили в том числе динамики и камеры.

Напомним, что Galaxy S24 Ultra характеризуется корпусом с титановой рамкой, флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, яркостью до 2600 нит и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, селфи-камерой на 12 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум), 10 Мп (3-кратный зум) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора), аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также продвинутыми для смартфонов функциями искусственного интеллекта.