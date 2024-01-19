За Samsung Galaxy S24 Ultra просят 147 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры начали принимать предварительные заказы на флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S24. Например, МТС просит за базовую версию Galaxy S24 с 128 ГБ флэш-памяти 90 тысяч рублей. Galaxy S24+ с 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 112 тысяч рублей, а вот за топовый Galaxy S24 Ultra с 256 ГБ придется выложить 147 тысяч рублей.

Напомним, что Galaxy S24 Ultra характеризуется корпусом с титановой рамкой, флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, яркостью до 2600 нит и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, селфи-камерой на 12 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум), 10 Мп (3-кратный зум) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора), аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также продвинутыми для смартфонов функциями искусственного интеллекта.
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