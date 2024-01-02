Samsung Galaxy S24 будет снимать видео в 4К при 120 FPS

Серия смартфонов Samsung Galaxy S24 находится всего в шаге от официального анонса, и каждый день инсайдеры публикуют всё новые данные о грядущих флагманских смартфонах, так что есть ощущение, что на момент запуска презентации мы будем знать абсолютно все детали. Например, сегодня розничные сети в Бразилии опубликовали рекламный баннер нового устройства, подтвердив слухи о новом дизайне, который на деле совершенно не новый, а теперь инсайдеры поделились информацией о возможностях смартфона в области съёмки видео. Судя по заявлениям инсайдеров, компания Samsung хочет реализовать в Galaxy S24 Ultra самые передовые видеокодеки, что позволит снимать контент топового уровня. Стоит отметить, что на самом деле современные Android-смартфоны и так снимают достойно, но в Samsung решили совершить уверенный шаг вперёд в этом направлении.

Если информация инсайдера верна, то Galaxy S24 Ultra сможет записывать видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду. Это действительно впечатляюще, хотя на самом деле на рынке есть гаджеты, способные снимать в 4К при 60 кадрах в секунду и на смартфоне заметить существенной разницы в частоте кадров вы не сможете — это прерогатива профессионального уровня съёмки и монтажа на специальном оборудовании. Будут ли профессионалы снимать фильмы или клипы на смартфоны? Возможно, какие-то отдельные авторы контента заинтересуются этим вопросом, но для большинства такого рода решения не выглядят разумными — для этого есть камеры.