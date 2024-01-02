Samsung Galaxy S24 будет снимать видео в 4К при 120 FPS

Серия смартфонов Samsung Galaxy S24 находится всего в шаге от официального анонса, и каждый день инсайдеры публикуют всё новые данные о грядущих флагманских смартфонах, так что есть ощущение, что на момент запуска презентации мы будем знать абсолютно все детали. Например, сегодня розничные сети в Бразилии опубликовали рекламный баннер нового устройства, подтвердив слухи о новом дизайне, который на деле совершенно не новый, а теперь инсайдеры поделились информацией о возможностях смартфона в области съёмки видео. Судя по заявлениям инсайдеров, компания Samsung хочет реализовать в Galaxy S24 Ultra самые передовые видеокодеки, что позволит снимать контент топового уровня. Стоит отметить, что на самом деле современные Android-смартфоны и так снимают достойно, но в Samsung решили совершить уверенный шаг вперёд в этом направлении.

Если информация инсайдера верна, то Galaxy S24 Ultra сможет записывать видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду. Это действительно впечатляюще, хотя на самом деле на рынке есть гаджеты, способные снимать в 4К при 60 кадрах в секунду и на смартфоне заметить существенной разницы в частоте кадров вы не сможете — это прерогатива профессионального уровня съёмки и монтажа на специальном оборудовании. Будут ли профессионалы снимать фильмы или клипы на смартфоны? Возможно, какие-то отдельные авторы контента заинтересуются этим вопросом, но для большинства такого рода решения не выглядят разумными — для этого есть камеры.
Honor X50 Pro оценили в 395 долларов …
Официальная презентация смартфона Honor X50 Pro состоится только 4 января, но сегодня в фирменном интерне…
Nubia Z60 Ultra получит огромную камеру? Фото…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился фотографией, на которой изображены два прототипа ф…
Складной смартфон Honor Magic Vs2 уже готов к выходу …
Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что складной смартфон Honor Magic Vs2 будет официа…
Redmi Note 12 5G стал самым продаваемым Android-смартфоном…
Компания Xiaomi объявила, что Redmi Note 12 5G стал самым продаваемым смартфоном под управлением операцио…
Спрос на OnePlus Ace 2 Pro удивил саму OnePlus…
Мы уже писали о том, что вскоре после начала продаж смартфон OnePlus Ace 2 Pro стал хитом продаж на домаш…
Xiaomi продала миллион смартфонов Redmi K70…
Компания Xiaomi похвасталась успехами серии смартфонов Redmi K70, которые появились в продаже 1 декабря. …
Бюджетный смартфон Poco C65 готов к выходу …
В базе GSMA IMEI обнаружилось упоминание смартфона Poco C65, который еще не был представлен официально. А…
Huawei Enjoy 70 с АКБ на 6000 мАч готов к выходу …
Компания Huawei объявила, что уже завтра, 5 декабря, будет представлен смартфон Enjoy 70. Тизер подтвержд…
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor