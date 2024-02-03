Samsung Galaxy S24 хорошо продается в Европе

Мы уже писали о том, что новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S24 продаются в Южной Корее и в Индии гораздо лучше, чем предыдущее поколение. Сегодня стало известно, что предпродажи Galaxy S24 в Нидерландах превысили продажи Galaxy S23 на 50%. По словам главного маркетолога нидерландского отделения Samsung, «первые показатели продаж бьют все предыдущие рекорды».

Напомним, что Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24+ оснащаются платформами Samsung Exynos 2400 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy в зависимости от региона продаж, 8 ГБ и 12 ГБ ОЗУ соответственно, 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ у Galaxy S24 и 256 ГБ или 512 ГБ у Galaxy S24+, 6,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и 6,7-дюймовым дисплеем c разрешением QHD+ соответственно (обе панели получили адаптивную кадровую частоту 1-120 Гц), селфи-камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120˚) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), аккумуляторами на 4000 мАч и 4900 мАч соответственно, поддержкой 25-Вт и 45-Вт проводной, а также 15-Вт беспроводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, а также предустановленной ОС Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1, которая может похвастаться продвинутыми для смартфонов возможностями искусственного интеллекта.
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