Samsung Galaxy S24 оказался крайне практичен в ремонте

Автор канала PBKreviews провёл разборку нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 (базовой модели в линейке) и детально оценил пригодность устройства к ремонту. Оказалось, что базовый Galaxy S24, подобно своему Ultra-собрату, обладает значительно более крупной медной испарительной камерой — в сравнении со смартфоном прошлого года компания практически удвоила объём этого компонента. Это, видимо, становится новым трендом во флагманских смартфонах Samsung серии S. Специалист также отметил, что для доступа ко внутренним компонентам смартфона задняя крышка может быть осторожно снята после нагрева — для этого не нужно использовать специальную аппаратуру, достаточно просто мощного фена.

Крышки объективов камер заменяются индивидуально, что крайне удобно и практично, при этом S24 лишён UWB-антенны, которая присутствует в моделях S24+ и S24 Ultra. Основная материнская плата сохраняет двухслойное исполнение, аналогичное флагману прошлого года. А вот 12-мегапиксельная фронтальная камера крепко приклеена и снять её для замены оказалось довольно трудным занятием, что потенциально может быть проблемой. С другой стороны, основные камеры легко снимаются и при этом они оснащены оптической стабилизацией изображения. Аккумулятор тоже легко снимается при помощи специального приспособления, тогда как снять экран без повреждений оказывается практически невозможным. Впрочем, если дисплей нужно заменить, то он, вероятно, уже повреждён и это не проблема.
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