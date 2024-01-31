Samsung Galaxy S24 оказался крайне практичен в ремонте

Крышки объективов камер заменяются индивидуально, что крайне удобно и практично, при этом S24 лишён UWB-антенны, которая присутствует в моделях S24+ и S24 Ultra. Основная материнская плата сохраняет двухслойное исполнение, аналогичное флагману прошлого года. А вот 12-мегапиксельная фронтальная камера крепко приклеена и снять её для замены оказалось довольно трудным занятием, что потенциально может быть проблемой. С другой стороны, основные камеры легко снимаются и при этом они оснащены оптической стабилизацией изображения. Аккумулятор тоже легко снимается при помощи специального приспособления, тогда как снять экран без повреждений оказывается практически невозможным. Впрочем, если дисплей нужно заменить, то он, вероятно, уже повреждён и это не проблема.