Samsung Galaxy S24 показали на рендерах

Авторитетный информатор Onleaks поделился качественными изображениями флагманского смартфона Samsung Galaxy S24, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Судя по рендерам, новинка будет отличаться от предыдущего поколения плоской рамкой корпуса вместо закругленных краев. Размеры Samsung Galaxy S24 равны 147:70,5:7,6 мм против 146,3:70,9:7,6 мм у Galaxy S23.

По предварительным данным, смартфон оснастят 6,1-дюймовый плоским Dynamic AMOLED-дисплеем с максимальной кадровой частотой 120 Гц, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и защитным стеклом Gorilla Glass, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, батареей ёмкостью 3900-4000 мАч и поддержкой 25-Вт быстрой зарядки.