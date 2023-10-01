Samsung Galaxy S24+ показался на рендерах

Известный инсайдер Стив Хеммерстоффер, уже раскрывший дизайн флагманских смартфонов Galaxy S24 и Galaxy S24 Ultra, теперь опубликовал качественные изображения модели Galaxy S24+. Итак, грядущая новинка получит корпус с плоской алюминиевой рамкой и привычно расположенную тройную камеру. Также отметим очень тонкие рамки вокруг экрана и сверхширокополосную антенну сбоку. Габариты устройства составят 158,5:75,9:7,75 мм.

По предварительным данным, смартфон оснастят 6,7-дюймовым плоским дисплеем Dynamic AMOLED 2X с кадровой частотой 120 Гц, а также флагманскими однокристальными системами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и Samsung Exynos 2100 в зависимости от региона.