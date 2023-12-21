Samsung Galaxy S24 полностью слит в сеть до презентации

Сегодня в сети появилась очень масштабная утечка данных о серии смартфонов Galaxy S24, и в этой публикации есть буквально вся интересующая вас информация о будущих смартфонах производителя. В утечке инсайдеры сообщили официальную дату анонса, представили все маркетинговые материалы и официальные рендеры новых гаджетов. Маркетинговый материал, в котором указаны характеристики всех трёх устройств, демонстрирует, что смартфон Galaxy S24 Ultra, в частности, будет иметь сразу четыре телеобъектива. Напомним, что ранее компания Samsung говорила о том, что смартфон сможет увеличивать изображение от 2x до 10x, что, безусловно, впечатляет. Также на представленной информации есть буквально все характеристики новых смартфонов — от размеров до параметров камеры и дисплея.

Это на самом деле достаточно большой удар по продажам компании, потому что никакого эффекта неожиданности на презентации уже не будет — компания просто расскажет то, что пользователи и так знают, а рассказывать в целом не так уж много. Производитель решил не менять дизайн корпуса устройства, у него те же процессоры, что и у всех остальных на рынке, при этом качество дисплеев, камер и батарей не изменилось. Это практически тот же флагман, что и годом ранее, только теперь у него более мощный чип и парочка сервисов на базе искусственного интеллекта. Многих фанатов компании это сильно огорчит, особенно если вы хотели получить нечто прорывное за свои деньги. Но подождём презентацию.