Samsung Galaxy S24 получил старые камеры и новые алгоритмы

Да, Galaxy S24 Ultra использует тот же сенсор, что и Galaxy S23 Ultra, но на этот раз производитель внёс определённые изменения на уровне конструкции, чтобы улучшить стабилизацию и многое другое. Также можно не сомневаться в том, что Galaxy S24 Ultra будет поддерживаться множеством передовых алгоритмов на уровне программного обеспечения (или даже искусственного интеллекта), чтобы улучшить качество конечного изображения. Есть даже информация, что смартфон будет по умолчанию делать снимки с разрешением 24 мегапикселя, что позволит повысить детализацию изображения. Осталось узнать сколько за эти инновации запросит производитель и тогда можно будет уверенно говорить о потенциальной конкуренции с флагманами других компаний.