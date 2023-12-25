Samsung Galaxy S24 получил старые камеры и новые алгоритмы

На текущий момент можно условно заявить, что серия смартфонов Galaxy S24 уже официально анонсирована. Учитывая огромные утечки на прошлой неделе, которые раскрыли всё, включая официальные характеристики и рендеры устройств, можно предположить, что единственный секрет заключается в ценах на новые смартфоны. Сегодня, к примеру, в сети появились детальные характеристики модуля камеры нового флагмана, которая оказалась датчиком изображения из старого устройства. Нужно понимать, что для Samsung стало привычкой использовать сенсоры изображения из предыдущих флагманских моделей в новых устройствах, и хотя это может вызвать огорчение у некоторых пользователей, на самом деле благодаря алгоритмам камеры сильно отличаются.

Да, Galaxy S24 Ultra использует тот же сенсор, что и Galaxy S23 Ultra, но на этот раз производитель внёс определённые изменения на уровне конструкции, чтобы улучшить стабилизацию и многое другое. Также можно не сомневаться в том, что Galaxy S24 Ultra будет поддерживаться множеством передовых алгоритмов на уровне программного обеспечения (или даже искусственного интеллекта), чтобы улучшить качество конечного изображения. Есть даже информация, что смартфон будет по умолчанию делать снимки с разрешением 24 мегапикселя, что позволит повысить детализацию изображения. Осталось узнать сколько за эти инновации запросит производитель и тогда можно будет уверенно говорить о потенциальной конкуренции с флагманами других компаний.