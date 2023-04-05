Samsung Galaxy S24 получит 12/256 ГБ памяти в базе

Известный достоверными утечками инсайдер Тарун Ватс поделился подробностями о новом поколения флагманских смартфонов компании Samsung – Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. По данным источника, Galaxy S24 и Galaxy S24+ уже в базовой конфигурации смогут похвастаться 12 ГБ оперативной памяти, а Galaxy S24 Ultra – 16 ГБ ОЗУ. Для сравнения, Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23+ получили базовую версию с 8 ГБ ОЗУ, а Ultra – 8 и 12 ГБ. Также Galaxy S24 и Galaxy S24+ оснастят от 256 ГБ флеш-памяти, а топовую модель – 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти. Официальный релиз флагманов ожидается в начале следующего года.