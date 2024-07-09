Samsung Galaxy S24+ получит Android 15

По официальной информации, которую представила сама компания Samsung, смартфон текущего поколения Samsung Galaxy S24+ (как и два других представителя линейки) будет получать обновления операционной системы на протяжении семи лет с момента релиза, а первое крупное обновление ОС будет представлено совсем скоро. Дело в том, что данный смартфон был замечен на тесте в базе данных Geekbench с установленной операционной системой Android 15, а значит, гаджет поставляется на базе фирменной прошивки One UI 7.0. Правда, пока что ни релиз новой операционной системы, ни новую прошивку компания не анонсировала и это лишь данные из бенчмарка. Хотя, если верить инсайдерам, ещё в мае компания Samsung тестировала прошивку One UI 7 на модели S24 Ultra. Теперь к тестированию присоединились и другие устройства серии S24, что вполне логично.

Безусловно, на данный момент компания Samsung разрабатывает прошивку One UI 7 за закрытыми дверями без официального анонса, но публичная бета-версия ожидается уже в августе или сентябре. Скорее всего, первой её получит тройка смартфонов Galaxy S24, так как выпускать новую прошивку на складные смартфоны было бы глупо, а ничего новее этих флагманов у бренда нет. Конечно, более старые модели серии S тоже должны получить этот апдейт, но гораздо позже. Но в целом новость очень хорошая, потому что чем свежее операционная система, тем больше у пользователя новых функций и фишек, разработанных Google. Samsung в этом плане неплохо прокачалась.
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