Samsung Galaxy S24 получит алюминиевую рамку корпуса

Вчера в сети появилась информация, что все смартфоны серии Samsung серии Galaxy S24 будут оснащены корпусом с боковыми рамками из титанового сплава. Сегодня авторитетный инсайдер Ice Universe выступил с опровержением. По данным его источника с завода, где производят грядущие новинки, титановую рамку получит только старшая модель Samsung Galaxy S24 Ultra, а Galaxy S24 и S24 Plus оснастят рамками из алюминиевого сплава. Также информатор поделился фотографией, демонстрирующей тонкие рамки вокруг дисплея грядущих новинок.

По предварительным данным, Galaxy S24 Ultra оснастят 3-нм флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, AMOLED-дисплеем с разрешением WQHD+ и пиковой яркостью 2500 нит, основной камерой с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 50 Мп (перископный модуль) и 10 Мп (телеобъектив с 3-кратным зумом), защитой от воды и пыли (степень IP68), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.
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