Samsung Galaxy S24 получит массу функций на базе ИИ в клавиатуре и заметках

Безусловно, пользоваться этими функциями будут далеко не все, потому что не все задействуют краткую аннотацию и любят получать сжатые данные — иногда ИИ при формировании тезисов может упустить важные моменты, но тем, кто этим сервисом пользуется, нововведение явно подойдёт. Функция также позволит вам автоматически вставлять эмодзи в предложение, что сделает разговоры более подходящими для неформального общения (на самом деле некоторые мессенджеры это и так умеют — достаточно написать слово вроде «автомобиль» и сервис предложит эмодзи автомобиля). Кроме того, благодаря искусственному интеллекту пользователи смогут преобразовывать рукописные заметки в Samsung Notes в правильно отформатированные электронные письма или что угодно ещё. Это очень удобная штука на самом деле.