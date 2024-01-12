Samsung Galaxy S24 получит массу функций на базе ИИ в клавиатуре и заметках

Через пять дней, 17 января 2024 года, компания Samsung официально представил серию смартфонов Galaxy S24, и, если верить информации инсайдеров, смартфоны получат массу нововведений на базе искусственного интеллекта, который будет интегрирован буквально во все сервисы бренда. Например, новая утечка указывает на то, что искусственный интеллект появится в том числе в сервисах Samsung Keyboard и Samsung Notes. Данные приложения смогут резюмировать (составлять краткий пересказ, выделяя основные данные и изображения) веб-страницы, упрощать информацию, а также помогать в генерации контента в специальном стиле и преобразовании предложений на основе предложенных вариантов.

Безусловно, пользоваться этими функциями будут далеко не все, потому что не все задействуют краткую аннотацию и любят получать сжатые данные — иногда ИИ при формировании тезисов может упустить важные моменты, но тем, кто этим сервисом пользуется, нововведение явно подойдёт. Функция также позволит вам автоматически вставлять эмодзи в предложение, что сделает разговоры более подходящими для неформального общения (на самом деле некоторые мессенджеры это и так умеют — достаточно написать слово вроде «автомобиль» и сервис предложит эмодзи автомобиля). Кроме того, благодаря искусственному интеллекту пользователи смогут преобразовывать рукописные заметки в Samsung Notes в правильно отформатированные электронные письма или что угодно ещё. Это очень удобная штука на самом деле.
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