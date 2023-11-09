Samsung Galaxy S24 получит поддержку чат-бота Samsung Gauss

Некоторое время назад инсайдеры сообщали о том, что компания Samsung планирует использовать собственную генеративную модель на базе искусственного интеллекта, которую должны впервые реализовать в смартфонах серии Galaxy S24. И это оказалось не просто слухом — на этой неделе компания официально представила генеративную модель на базе искусственного интеллекта под названием Samsung Gauss в рамках своего AI-форума и показала, как эта сеть может создавать и редактировать изображения, резюмировать документы и даже предоставлять помощь при программировании. Одной из важных особенностей реализации Samsung Gauss является возможность выполнения некоторых элементов модели генеративного искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Это означает, что машина не будет зависеть от интернет-подключения для выполнения определённых задач.

Компания заявляет, что с начала следующего года она интегрирует генеративный искусственный интеллект в основные функции устройств нового поколения, но пока что не совсем понятно о каких именно данных идёт речь. Платформа, названная в честь известного математика Карла Фридриха Гаусса, будет состоять из инструментов Samsung Gauss Code, Samsung Gauss Language и Samsung Gauss Image. Samsung Gauss Language позволит пользователям резюмировать документы, создавать электронные письма и переводить текст. Samsung Gauss Code, вероятно, будет действовать как помощник для программирования, а Samsung Gauss Image сможет генерировать и редактировать изображения по текстовой команде.