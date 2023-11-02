Samsung Galaxy S24 получит разогнанный Snapdragon 8 Gen 3

Для сравнения, базовая версия этого чипа имеет графическую подсистему с тактовой частотой 903 МГц, поэтому наличие более разогнанной с завода «видеокарты» в теории должно предоставить пользователям более высокую производительность в видеоиграх и приложениях, которые нуждаются в производительном видеоядре. Конечно, остаётся вопрос о стабильной производительности. Разгон видеоядра или центрального процессора означает повышенное выделения тепла, что в конечном итоге при перегреве приведёт к троттлингу и сбросу той самой тактовой частоты. Так что если у смартфона не будет эффективной системы охлаждения, то пользователь увидит смысл от прироста частоты лишь на полчаса или даже меньше, а затем чип снизит частоты до базовых — как у всех остальных смартфонов.