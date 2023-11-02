Samsung Galaxy S24 получит разогнанный Snapdragon 8 Gen 3

Прошло не так много времени с момента официального анонса процессора Snapdragon 8 Gen 3, и мы уже видели его в серии смартфонов Xiaomi 14, которая оказалась первой с данным чипом на борту. Однако для тех, кто не следит за тонкостями мобильного рынка, стоит отметить, что будет ещё и более разогнанная версия этого же процессора, которая дебютирует в серии смартфонов Galaxy S24. Да, ровно так же, как в этом году Snapdragon 8 Gen 2 использовался в смартфонах Galaxy в более разогнанном формате для повышения производительности. Согласно информации, предоставленной западными журналистами, графическая подсистема, установленная в Snapdragon 8 Gen 3 для смартфонов Galaxy, будет иметь тактовую частоту 1000 МГц.

Для сравнения, базовая версия этого чипа имеет графическую подсистему с тактовой частотой 903 МГц, поэтому наличие более разогнанной с завода «видеокарты» в теории должно предоставить пользователям более высокую производительность в видеоиграх и приложениях, которые нуждаются в производительном видеоядре. Конечно, остаётся вопрос о стабильной производительности. Разгон видеоядра или центрального процессора означает повышенное выделения тепла, что в конечном итоге при перегреве приведёт к троттлингу и сбросу той самой тактовой частоты. Так что если у смартфона не будет эффективной системы охлаждения, то пользователь увидит смысл от прироста частоты лишь на полчаса или даже меньше, а затем чип снизит частоты до базовых — как у всех остальных смартфонов.
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