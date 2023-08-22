Samsung Galaxy S24 получит совершенно стандартный аккумулятор

Все аккумуляторы для новой линейки смартфонов производит компания Amperex Technologies Limited, что вполне нормально, потому что производители смартфонов сами батареи не выпускают, и хотя слитые в сеть фотографии не раскрывают ёмкость аккумуляторов серии Galaxy S24, ранее инсайдеры сообщали, что аккумулятор Plus-версии флагмана будет иметь ёмкость 4800 мАч, в то время как Ultra-версия будет оснащена аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. ёмкость аккумулятора базовой версии до сих пор неизвестна, но мы предполагаем, что она не будет отличаться от Plus-версии гаджета, так как ранее производитель устанавливал идентичные батареи. То есть никакого прорыва в этом вопросе не произошло и говорить о каких-то невероятных батареях просто нет смысла — компания ничего в этом направлении не улучшала.