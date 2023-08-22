Samsung Galaxy S24 получит совершенно стандартный аккумулятор

Примерно в начале 2024 года компания Samsung собирается представить серию смартфонов Galaxy S24, но уже сейчас в сети есть достаточно много информации о том, как устройство выглядит, какие у смартфонов будут процессоры и прочие преимущества. Более того, сегодня в сети появилась информация о том, что гаджеты нового поколения компании получат более современные аккумуляторные батареи — они уже попали на снимки инсайдеров. Все три аккумулятора получили сертификацию от Safety Korea, южнокорейского агентства по сертификации безопасности, и снимки, которые попали в сеть, указывают на то, что производитель решил задействовать действительно передовые решения.

Все аккумуляторы для новой линейки смартфонов производит компания Amperex Technologies Limited, что вполне нормально, потому что производители смартфонов сами батареи не выпускают, и хотя слитые в сеть фотографии не раскрывают ёмкость аккумуляторов серии Galaxy S24, ранее инсайдеры сообщали, что аккумулятор Plus-версии флагмана будет иметь ёмкость 4800 мАч, в то время как Ultra-версия будет оснащена аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. ёмкость аккумулятора базовой версии до сих пор неизвестна, но мы предполагаем, что она не будет отличаться от Plus-версии гаджета, так как ранее производитель устанавливал идентичные батареи. То есть никакого прорыва в этом вопросе не произошло и говорить о каких-то невероятных батареях просто нет смысла — компания ничего в этом направлении не улучшала.
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