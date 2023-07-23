Samsung Galaxy S24 получит старую селфи-камеру

Сетевые источники сообщают, что флагманские смартфоны Samsung Galaxy S24 унаследуют фронтальную камеру от линейки Galaxy S23. Речь идет о 12-Мп сенсоре, который дебютировал как раз в текущем поколении. Ранее Samsung четыре года использовала в своих флагманах 10-Мп модуль. Недавно появилась информация, что фанатом корейского бренда не стоит рассчитывать и на серьезный апдейт основной камеры. Напомним, что в топовом Galaxy S23 Ultra, например, установлена квадрокамера с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный оптический зум). Что точно будет улучшено, так это аппаратная основа. Место однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 займет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.