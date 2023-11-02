Samsung Galaxy S24 получит встроенный чат-бот на базе ИИ

Сегодня появилась информация о том, что компания Samsung действительно продвинулись в разработке данной технологии, так что сомнений в том, что флагманский смартфон нового поколения получит сервис на базе искусственного интеллекта, нет. При этом до сих пор не совсем понятно, как компания планирует продвигать данную возможность, потому что для реализации технологий на базе искусственного интеллекта нужна очень мощная инфраструктура, которую нужно поддерживать и тратить на это внушительные деньги. Если в смартфоне компании искусственный интеллект будет предоставляться на бесплатной основе, то возникает вопросы относительно рентабельности данного преимущества. Если же сервис будет платным, то чем он отличается от любого другого?