Samsung Galaxy S24 получит встроенный чат-бот на базе ИИ

Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что компания Samsung планирует в обозримом будущем интегрировать в свои флагманские смартфоны передовую систему генерации контента на основе искусственного интеллекта. До сих пор никто точно не знает, как именно эта технология будет работать, но есть примерное понимание, что компания Samsung разрабатывает свой собственный чат-бот, который сможет генерировать необходимый пользователю контент по текстовым подсказкам. Работает это достаточно просто, так как пользователю необходимо лишь написать или продиктовать команду для создания какого-либо контента. Можно создавать изображения, формировать краткие рассказы, отвечать на электронные письма и всё в таком духе.

Сегодня появилась информация о том, что компания Samsung действительно продвинулись в разработке данной технологии, так что сомнений в том, что флагманский смартфон нового поколения получит сервис на базе искусственного интеллекта, нет. При этом до сих пор не совсем понятно, как компания планирует продвигать данную возможность, потому что для реализации технологий на базе искусственного интеллекта нужна очень мощная инфраструктура, которую нужно поддерживать и тратить на это внушительные деньги. Если в смартфоне компании искусственный интеллект будет предоставляться на бесплатной основе, то возникает вопросы относительно рентабельности данного преимущества. Если же сервис будет платным, то чем он отличается от любого другого?
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