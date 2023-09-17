Samsung Galaxy S24 засветился в Китае

В базе данных одного из китайских регуляторов обнаружились упоминания флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. Это значит, что устройства уже готовы, но официальной презентации придется ждать до начала следующего года. По данным регулятора, смартфоны получат аккумуляторы ёмкостью 4000, 4900 и 5000 мАч соответственно, а также поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт в младшей модели и 45-Вт зарядку в старших. Ранее сообщалось, что устройства оснастят новыми OLED-дисплеями, 3-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и предустановленную операционную систему Android 14. При этом, топовый Galaxy S24 Ultra сможет похвастаться корпусом с титановой рамкой.