Samsung Galaxy S25 Edge будет дороже, чем все думали

Согласно утечке с сайта итальянского ритейлера Zennetti, базовая версия Galaxy S25 Edge будет стоить примерно 1499 долларов, а модель с 512 ГБ памяти обойдётся в 1600 долларов. Это значительно выше ранее предполагаемой стоимости — инсайдеры считали, что гаджет будет продаваться на уровне с обычными флагманами, предлагая тонкий корпус взамен флагманского чипа. Но теперь стало ясно, что Galaxy S25 Edge может занять более высокую ценовую нишу, чем S25 Plus, и стать самым дорогим устройством линейки. Это указывает на явное позиционирование модели как премиального продукта, не только по дизайну, но и по цене. Теперь аналитики уверены, что Samsung, судя по всему, готовит стильный и дорогостоящий ответ Apple — особенно для тех покупателей, которые потенциально рассматривают покупку iPhone 17 Air.