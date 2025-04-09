Samsung Galaxy S25 Edge будет дороже, чем все думали

После выхода серии смартфонов Galaxy S25 в начале года внимание поклонников Samsung постепенно переключилось на другой интересный продукт — Galaxy S25 Edge. Это ультратонкая модель, которая, по слухам, станет прямым конкурентом iPhone 17 Air. Устройство ориентировано на пользователей, ценящих баланс между производительностью и внешним видом. И хотя изначально ожидалось, что новинка выйдет в апреле 2025 года, запуск был отложен. Сначала говорили о технических трудностях, но теперь сообщается, что задержка связана с изменением стратегии запуска. Всё дело в том, что компания больше не рассматривает устройство в роли доступного тонкого смартфона.

Согласно утечке с сайта итальянского ритейлера Zennetti, базовая версия Galaxy S25 Edge будет стоить примерно 1499 долларов, а модель с 512 ГБ памяти обойдётся в 1600 долларов. Это значительно выше ранее предполагаемой стоимости — инсайдеры считали, что гаджет будет продаваться на уровне с обычными флагманами, предлагая тонкий корпус взамен флагманского чипа. Но теперь стало ясно, что Galaxy S25 Edge может занять более высокую ценовую нишу, чем S25 Plus, и стать самым дорогим устройством линейки. Это указывает на явное позиционирование модели как премиального продукта, не только по дизайну, но и по цене. Теперь аналитики уверены, что Samsung, судя по всему, готовит стильный и дорогостоящий ответ Apple — особенно для тех покупателей, которые потенциально рассматривают покупку iPhone 17 Air.
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