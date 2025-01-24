Samsung Galaxy S25 Edge показали на фото

В сети появились фотографии макета смартфона Samsung Galaxy S25 Edge, который будет представлен весной этого года. Демонстрация была проведена в рамках презентации Unpacked 2025. От уже представленных флагманов корейского гиганта данная модель отличается не только очень тонким корпусом (примерно 6,4 мм), но и сдвоенной камерой. Также смартфон засветился в базе данных китайского регулятора 3C, который подтвердил поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт.

Предполагается, что Galaxy S25 Edge также оснастят топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ ОЗУ и 6,2-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит.