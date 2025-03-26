Samsung Galaxy S25 Edge показали на рендерах

Профильное издание Winfuture опубликовало первые изображения смартфона Samsung Galaxy S25 Edge, который ранее демонстрировался только на нескольких фотографиях во время презентации серии Galaxy S25. Отметим наличие черной, серебристой и голубой расцветок, 6,7-дюймового экрана SuperAMOLED с разрешением 2400:1080 точек, 3-нанометровой флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с тактовой частотой до 4,47 ГГц и графическим ускорителем Adreno 830, сдвоенной основной камеры и рекордно тонкого корпуса. Официальный релиз Samsung Galaxy S25 Edge ожидается уже в следующем месяце.