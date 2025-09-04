Samsung Galaxy S25 FE оценили в 750 евро

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов субфлагманской моделью Galaxy S25 FE, которая основана на фирменной 4-нанометровой платформе Exynos 2400. Новинка также характеризуется 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1900 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, 8 ГБ ОЗУ, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик с углом обзора 123°) и 8 Мп (трёхкратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 12 Мп, батареей ёмкостью 4900 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, предустановленной ОС Android 16 с прошивкой One UI 8, поддержкой множества ИИ-функций, корпусом из стекла и бронированного алюминия, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и портом USB Type-C 3.2 Gen 1. Смартфон появится в продаже 4 сентября по цене от 750 евро.

