Samsung официально представила Exynos 2600

Сегодня компания Samsung опубликовала все подробности о первом в мире процессоре, изготовленном по 2-нм GAA-техпроцессу. Как сообщалось ранее, корейский гигант оснастил новинку 10-ядерным кластером ядер и графикой Xclipse 960, что позволило добиться заметного прироста однопоточной, многопоточной и графической производительности при одновременном контроле температур. Exynos 2600 использует конфигурацию ядер по схеме 1 + 3 + 6 и опирается на архитектуру ARM с ядрами C1-Ultra и C1-Pro. Такой подход направлен на усиление многопоточной производительности и позволяет процессору Samsung на равных конкурировать со Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500.

Более того, Exynos 2600 задействует те же типы ядер, что и флагманский процессор MediaTek — одно ядро C1-Ultra работает на частоте 3,80 ГГц, три ядра C1-Pro функционируют на частоте 3,25 ГГц, а ещё шесть ядер C1-Pro — на 2,75 ГГц. За графику отвечает чип Xclipse 960, частоты которого компания пока не раскрывает, а за задачи искусственного интеллекта — AI Engine с нейронным блоком на 32K MAC. Также заявлена поддержка оперативной памяти LPDDR5X. Exynos 2600 поддерживает фирменную технологию Samsung ENSS, или Exynos Neural Super Sampling, которая по принципу работы схожа с NVIDIA DLSS, AMD FSR и Sony PSSR. Компания утверждает, что её 2-нм GAA-процессор способен обеспечивать генерацию кадров, что даёт существенный прирост частоты кадров в играх, но пока что реальных тестов бренд не публикует.
