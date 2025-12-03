Samsung готовит новые датчики изображения

Подход с обработкой сигнала на самом чипе даёт несколько ощутимых преимуществ. Он снижает энергопотребление, а параллельная работа пикселей обеспечивает высокую скорость формирования изображения. Производство таких сенсоров возможно на основе стандартных полупроводниковых техпроцессов, что уменьшает себестоимость и позволяет выпускать их в больших объёмах. Кроме того, архитектура CMOS позволяет на одном кристалле размещать дополнительные функции — от аналогово-цифровых преобразователей до систем шумоподавления и блоков обработки изображения. Но новая технология должна иметь ряд преимуществ над текущим датчиком, хотя производитель пока что не говорит, о каких именно преимуществах идёт речь. Стоит подождать деталей.