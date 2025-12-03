Samsung готовит новые датчики изображения

Samsung использует сенсоры ISOCELL как минимум с 2013 года, однако новые заявки на торговые марки намекают на появление совершенно другого типа сенсора под названием DeepPix. Нидерландский портал GalaxyClub обнаружил, что Samsung зарегистрировала торговую марку DeepPix в США, ЕС и Аргентине. Особенно интересно, что аргентинская заявка прямо указывает на «CMOS-сенсор изображения». Для тех, кто не знаком с термином, CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) — это чип, который превращает свет в цифровое изображение благодаря массиву из миллионов светочувствительных пикселей. Каждый пиксель включает фотодиод, собирающий свет, и транзисторы, которые усиливают и преобразуют заряд в электрический сигнал.

Подход с обработкой сигнала на самом чипе даёт несколько ощутимых преимуществ. Он снижает энергопотребление, а параллельная работа пикселей обеспечивает высокую скорость формирования изображения. Производство таких сенсоров возможно на основе стандартных полупроводниковых техпроцессов, что уменьшает себестоимость и позволяет выпускать их в больших объёмах. Кроме того, архитектура CMOS позволяет на одном кристалле размещать дополнительные функции — от аналогово-цифровых преобразователей до систем шумоподавления и блоков обработки изображения. Но новая технология должна иметь ряд преимуществ над текущим датчиком, хотя производитель пока что не говорит, о каких именно преимуществах идёт речь. Стоит подождать деталей.