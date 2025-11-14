Moto G76 5G протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Moto G76 5G, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы Qualcomm с тактовой частотой до 2,40 ГГц и графикой Adreno 710, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 16. Аппарат набрал 1018 и 2893 балла в одноядерном и многоядерном тестированиях соответственно.

По предварительным данным, смартфон также оснастят 6,72-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц, 50-Мп основной камерой, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев и аккумулятором ёмкостью 7000 мАч.