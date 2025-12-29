Samsung тестирует батарею на 20000 мАч

В последние годы Samsung часто критикуют за стагнацию ёмкости аккумуляторов в линейке смартфонов серии S, особенно на фоне китайских производителей, которые выпускают относительно недорогие модели с кремний-углеродными аккумуляторами ёмкостью до 10000 мАч. Однако сейчас наметились признаки серьёзных изменений, о чём свидетельствуют испытания Samsung SDI, которая тестирует двухэлементный кремний-углеродный аккумулятор общей ёмкостью 20000 мАч. Здесь хотелось бы отметить, что кремний-углеродные аккумуляторы отличаются от традиционных литий-ионных прежде всего анодом. Вместо привычного графита в них используется устойчивый к растрескиванию наноструктурированный композит на основе кремния и углерода.

Главное преимущество такого решения заключается в том, что анод на базе кремния способен удерживать до 10 раз больше ионов лития. Это позволяет кратно увеличить ёмкость аккумулятора и при этом сохранить очень тонкий форм-фактор. Для наглядности можно привести пример с iPhone Air, который всего на 6% тоньше Tecno Pova Slim 5G, но при этом оснащён аккумулятором, который примерно на 39% меньше по ёмкости, чем кремний-углеродный аккумулятор в смартфоне Tecno. И Samsung SDI в настоящее время испытывает как раз такой крупный двухэлементный кремний-углеродный аккумулятор. Основной элемент имеет ёмкость 12000 мАч при толщине 6,3 мм, тогда как второй элемент рассчитан на 8000 мАч и имеет толщину 4 мм. Это может дать существенный буст автономности.