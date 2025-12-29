Samsung тестирует батарею на 20000 мАч

В последние годы Samsung часто критикуют за стагнацию ёмкости аккумуляторов в линейке смартфонов серии S, особенно на фоне китайских производителей, которые выпускают относительно недорогие модели с кремний-углеродными аккумуляторами ёмкостью до 10000 мАч. Однако сейчас наметились признаки серьёзных изменений, о чём свидетельствуют испытания Samsung SDI, которая тестирует двухэлементный кремний-углеродный аккумулятор общей ёмкостью 20000 мАч. Здесь хотелось бы отметить, что кремний-углеродные аккумуляторы отличаются от традиционных литий-ионных прежде всего анодом. Вместо привычного графита в них используется устойчивый к растрескиванию наноструктурированный композит на основе кремния и углерода.

Главное преимущество такого решения заключается в том, что анод на базе кремния способен удерживать до 10 раз больше ионов лития. Это позволяет кратно увеличить ёмкость аккумулятора и при этом сохранить очень тонкий форм-фактор. Для наглядности можно привести пример с iPhone Air, который всего на 6% тоньше Tecno Pova Slim 5G, но при этом оснащён аккумулятором, который примерно на 39% меньше по ёмкости, чем кремний-углеродный аккумулятор в смартфоне Tecno. И Samsung SDI в настоящее время испытывает как раз такой крупный двухэлементный кремний-углеродный аккумулятор. Основной элемент имеет ёмкость 12000 мАч при толщине 6,3 мм, тогда как второй элемент рассчитан на 8000 мАч и имеет толщину 4 мм. Это может дать существенный буст автономности.
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем с…
Линейка Tecno Camon 40 включает четыре модели, объединяет их поддержка ИИ технологий со встроенным голосо…
OnePlus Turbo протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus Turb…
Смартфоны Samsung Galaxy S26 будут тоньше предшественников…
До официального анонса серии Samsung Galaxy S26 остаётся примерно три месяца, и слухи вокруг новой линейк…
Apple уже запустила производство iPhone 18…
Год ещё не закончился, а в сети уже появляются слухи о планах Apple начать массовое производство премиаль…
Объявлена дата выхода iQOO Neo 11…
Компания iQOO объявила, что официальная презентация смартфона Neo 11 состоится 30 октября в Китае. Произв…
Pixel 10 Pro XL не потянул Genshin Impact…
Google позиционирует Pixel 10 Pro XL как вершину собственных аппаратных и софтверных достижений, однако н…
iPhone 18 Pro получит необычную фронтальную камеру…
До выхода iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max по стандартному графику Apple остаётся меньше года, и сегодня…
Apple столкнулась с дефицитом чипов для iPhone 18…
В следующем году рынок смартфонов увидит первые 2-нм процессоры Apple — A20 и A20 Pro, которые, как ожида…
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor