Samsung тестирует батарею на 20000 мАч

Главное преимущество такого решения заключается в том, что анод на базе кремния способен удерживать до 10 раз больше ионов лития. Это позволяет кратно увеличить ёмкость аккумулятора и при этом сохранить очень тонкий форм-фактор. Для наглядности можно привести пример с iPhone Air, который всего на 6% тоньше Tecno Pova Slim 5G, но при этом оснащён аккумулятором, который примерно на 39% меньше по ёмкости, чем кремний-углеродный аккумулятор в смартфоне Tecno. И Samsung SDI в настоящее время испытывает как раз такой крупный двухэлементный кремний-углеродный аккумулятор. Основной элемент имеет ёмкость 12000 мАч при толщине 6,3 мм, тогда как второй элемент рассчитан на 8000 мАч и имеет толщину 4 мм. Это может дать существенный буст автономности.