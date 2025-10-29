Смартфон TECNO POP 10 засветился в сети

В базе данных Google Play Console обнаружились сведениями о смартфоне TECNO POP 10, который еще не был представлен официально. По данным ведомства, аппарат оснастят экраном с разрешением 720:1600 точек и плотностью пикселей 280 ppi, восьмиядерной платформой Spreadtrum UMS9230E с максимальной частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 15.

Напомним, что в сентябре был представлен смартфон TECNO Spark 40 5G, который имеет в оснащении аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, 6,75-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6400 5G+, 50-Мп тыльную и 5-Мп фронтальную камеры, поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт и боковой сканер отпечатков пальцев.
