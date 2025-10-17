HUAWEI Nova 14 Vitality Edition оценили в 300 долларов

Компания HUAWEI объявила о выпуске смартфона Nova 14 Vitality Edition, который обойдется в эквивалент 300 и 345 долларов за версии с 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти соответственно. Новинка также получила 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 120 Гц и частотой ШИМ-регулировки яркости 2160 Гц, селфи-камеру на 50 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), АКБ ёмкостью 5500 мАч, поддержку 66-Вт быстрой проводной зарядки, боковой дактилоскопический сенсор, защиту от пыли и влаги в соответствии со степенью IP65, корпус толщиной всего 7,15 мм и фирменную операционную систему HarmonyOS 5.1 «из коробки».