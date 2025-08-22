Samsung Galaxy S25 FE получит яркий экран

Сетевой информатор Ахмед Квайдер опубликовал новые подробности о характеристиках смартфона Samsung Galaxy S25 FE, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят улучшенной системой охлаждения (на 13% эффективнее, чем в предыдущем поколении), 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления, общей яркостью 1900 кд/кв.м. и защищенным стеклом Gorilla Glass Victus+, селфи-камерой на 12 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением) и 12 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 4900 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, предустановленной операционной системой Android 16 с оболочкой One UI 8, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6e, а также темно-синей, светло-синей, черной и белой расцветками корпуса.