Samsung Galaxy S25 Slim показали на рендерах

Профильное издание Smartprix опубликовало первые изображения смартфона Samsung Galaxy S25 Slim, который еще не был представлен официально. Отметим наличие вертикально ориентированной тыльной камеры с тремя отдельными модулями, металлической рамки и стеклянной задней панели толщиной всего 6,4 мм без учета выступающей камеры. Габариты устройства составят 159:76:6,4 мм, а размер дисплея – 6,7-6,8 дюйма по диагонали.

По предварительным данным, смартфон оснастят основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик HP5), 50 Мп (сверхширик на сенсоре JN5) и 50 Мп (3,5-кратный оптический зум), топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7. Релиз Galaxy S25 Slim ожидается в мае этого года.

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