Samsung Galaxy S25 Slim получит камеру на 200 Мп

В начале ноября известный инсайдер Ice Universe сообщил в своих социальных сетях, что смартфон Samsung Galaxy S25 Slim получит камеру уровня Ultra, но тогда поставщик секретной информации не стал уточнять детали. Теперь уже другой инсайдер заявил, что новый смартфон получит действительно продвинутую систему камер. Например, основная камера будет оснащена 200-мегапиксельным сенсором ISOCELL HP5, который, по словам специалиста, может похвастаться размером в 1/1.56”. Этот сенсор также упоминался в сливах информации относительно смартфона Galaxy Z Fold7, но пока что это только предположения. Ультраширокоугольная камера и телеобъектив нового флагмана будут использовать 50-мегапиксельный сенсор JN5, так что в этом плане ничего удивительного нет.

Подобные объективы на самом деле производитель ранее уже использовал, так что примерно можно оценить камеру уже сейчас. Например, телеобъектив Galaxy S25 Slim предложит 3,5-кратный оптический зум, что не является прорывом в сегменте, безусловно. Также предполагается, что он будет использовать новую технологию All Lenses on Prism, которую Samsung представила некоторое время назад. Суть в том, что технология меняет традиционный дизайн оптики, размещая линзы перед призмой, а не за ней. Преимущество этой конструкции в том, что модули камер становятся компактнее, но, конечно, стоит ещё выяснить, как такие конструктивные особенности влияют на качество фотографий, потому что это главный момент.
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