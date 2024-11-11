Samsung Galaxy S25 Slim получит топовую камеру

Известный своей осведомленностью информатор Ice Universe поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S25 Slim, официальный релиз которого ожидается в первом квартале следующего года. Утверждается, что данная модель получит 200-Мп основную камеру, как в топовом Galaxy S25 Ultra. Как производитель разместит продвинутую камеру в сверхтонком корпусе, инсайдер не уточняет.

Ранее сообщалось, что Galaxy S25 Ultra получит разогнанную 3-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,47 ГГц, от 12 ГБ оперативной памяти, 6,86-дюймовый экран Dynamic AMOLED с разрешением 2K, частотой обновления 1–120 Гц LTPO, корпус толщиной 8,2 мм, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки.