Samsung Galaxy S25 Slim протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy S25 Slim, который будет представлен вместе с другими флагманскими новинками корейского гиганта уже 22 января. Бенчмарк подтвердил наличие разогнанной версии топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy c тактовой частотой 4,47 ГГц для двух производительных ядер и 3,53 ГГц для остальных ядер, 12 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7. Аппарат набрал 3005 и 6945 баллов в одноядерном и многоядерном тестированиях соответственно.

Ранее сообщалось, что Galaxy S25 Slim получит 6,6-дюймовый экран, как в Galaxy S25 Plus, тройную тыльную камеру с модулями на 200 Мп (сенсор Samsung HP5), 50 Мп (сверхширик на Samsung JN5) и 50 Мп (датчик JN5 и телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом), а также аккумулятор ёмкостью от 4700 до 5000 мАч.
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