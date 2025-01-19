Samsung Galaxy S25 Ultra будут обновлять 7 лет

Известный своей осведомленностью информатор Арсен Люпин раскрыл характеристики флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra, релиз которого состоится уже 25 января. Итак, аппарат оснастят 6,9-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3120:1440 точек, пиковой яркостью 2600 кд/кв.м., частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Armor, селфи-камерой на 12 Мп, основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик оптического формата 1/1,3 дюйма), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 120°), 50 Мп (5-кратное оптическое приближение) и 10 Мп (3-кратный зум), разогнанной версией топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от воды и пыли согласно степени IP68, титановой рамкой, корпусом толщиной 8,2 мм, предустановленной прошивкой One UI 7 на основе ОС Android 15 и обновлениями в течение семи лет.