Samsung Galaxy S25 Ultra не получит серьёзного апгрейда системы камер

Вчера появилась информация от достаточно надёжных источников о том, что только смартфон Galaxy S25 Ultra получит обновления системы камер в следующем году, тогда как базовые модели S25 и S25+ останутся без изменений в данной области. Это немного странно, так как базовые модели компании уже четыре года подряд не будут получать изменений в системе камер — и это при том, что Samsung является ведущим производителем камер на рынке. Согласно этим слухам, смартфон Galaxy S25 Ultra будет оснащён новой версией датчика изображения Samsung ISOCELL JN1 размером 1/2.76", который немного меньше сенсора в S24 Ultra и имеет разрешение 50 Мп. Да, можно заявить, что у нового смартфона сенсор будет даже немного хуже, чем у смартфона текущего поколения.

Кроме того, предполагается, что телеобъектив с трёхкратным зумом будет оснащён новым сенсором Samsung ISOCELL размером 1/3", который немного больше того, который используется в Galaxy S24 Ultra. И он также имеет разрешение 50 Мп, как и ультраширокоугольная камера S25 Ultra. Естественно, компания Samsung готовит новые алгоритмы, которые должны улучшить качество фото и видео, но никаких дополнительных подробностей о них пока не предоставлено. Собственно, это логично, потому что до релиза новинки ещё очень далеко. Но уже сейчас складывается ощущение, что новая линейка смартфонов будет обладать крайне посредственным набором преимуществ по сравнению с оригинальной моделью текущего поколения. И это грустно.
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