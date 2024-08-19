Samsung Galaxy S25 Ultra не порадует автономностью

В базе данных китайского регулятора FCC обнаружились сведения о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra, релиз которого ожидается в январе 2025 года. Итак, сообщается об аккумуляторе ёмкостью 4885 мАч, который будет указываться в рекламных материалах как 5000 мАч. Такая же ёмкость АКБ у Galaxy S24 Ultra. Более того, мощность проводной зарядки останется на уровне 45 Вт. Это довольно печально, ведь недавно Realme анонсировала 320-Вт зарядку, а в новых флагманах от ведущих китайских производителей ожидаются современные батареи из карбида кремния на 6000 мАч и более.

Что до Galaxy S25 Ultra, то ему так же приписывают наличие 6,88-дюймового экрана с рекордным соотношением экрана к передней панели по диагонали (91,5%), боковой рамки из титанового сплава и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR6.
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