Samsung Galaxy S25 Ultra оказался не таким уж и прочным

Новый Samsung Galaxy S25 Ultra получил эксклюзивное защитное стекло Gorilla Armor 2, которое, по заявлению компании Corning, выдерживает падения с высоты 2,2 м на бетон. Компания также утверждает, что новая версия стекла сохраняет уровень устойчивости к царапинам, как и оригинальный Gorilla Armor, использовавшийся в S24 Ultra, так что блогер с канала JerryRigEverything протестировал Galaxy S25 Ultra и сообщил, что стекло царапается на уровне 6 по шкале Мооса. Вот только если вспомнить тест прочности Galaxy S24 Ultra, то окажется, что его стекло царапалось на уровне 7. В видео-тесте можно заметить, что на дисплее S24 Ultra появлялись следы уже от уровня 6, но Armor 2 в S25 Ultra получил более выраженные повреждения при том же тесте.

Скорее всего, это следствие повышения устойчивости стекла к падениям. Обычно более твёрдое стекло лучше сопротивляется царапинам, но сильнее бьётся при падениях. Напротив, мягкое стекло лучше поглощает удары, но легче царапается. Производителям приходится искать баланс между прочностью и устойчивостью к царапинам, в зависимости от предпочтений пользователей. Но в данном случае решение, скорее всего, было принято не совсем верно, потому что при падении смартфон с огромной вероятностью разлетится на мелкие кусочки — хоть с защитным стеклом, хоть без него. А вот защита от царапин была бы крайне полезной в повседневной жизни, особенно если пользователь не меняет смартфон чаще чем раз в три-пять лет. Но в Samsung решили немного иначе.