Samsung Galaxy S25 Ultra показали на новых рендерах

Авторитетный информатор Ice Universe поделился новыми изображениями флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra, который еще не был представлен официально. На этот раз демонстрируется передняя панель с очень тонкими рамками вокруг экрана и вырезом по центру для фронтальной камеры, а также плоская боковая рамка с закругленными углами. Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S25 Ultra оснастят батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, 6,88-дюймовым дисплеем, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR6 и топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy.