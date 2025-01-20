Samsung Galaxy S25 Ultra показали на пресс-рендерах

В сети появились рекламные материалы и пресс-рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra, который представят уже 25 января. Судя по изображениям, аппарат оснастят жестами Air Command в стилусе S Pen, интеграцией ИИ Google Gemini в фирменных приложениях Samsung Galaxy голосовых функциях и Now Brief.

Ранее стало известно, что аппарат получит 6,9-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3120:1440 пикселей, яркостью до 2600 кд/кв.м., кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Glass Armor, фронтальную камеру на 12 Мп, основную камеру с модулями разрешением 200 Мп (сенсор формата 1/1,3 дюйма), 50 Мп (угол обзора 120°), 50 Мп (5-кратный оптический зум) и 10 Мп (3-кратный зум), разогнанную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержку 45-Вт быстрой зарядки, защиту от воды и пыли (IP68), титановую рамку, корпус толщиной 8,2 мм и предустановленную прошивку One UI 7 на базе ОС Android 15 и апдейтами в течение семи лет.

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