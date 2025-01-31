Samsung Galaxy S25 Ultra получил плавный зум во время видеозаписи

Пользователи новенького флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra сообщают о внедрении в прошивку One UI 7 функции плавного зума в режиме записи видео. Удивительно, но в предыдущих поколениях такой возможности не было, хотя у конкурентов функция появилась еще несколько лет назад. Также One UI 7 может похвастаться наличием технологии ProVisual Engine для улучшения качества фотографий и видео. Речь идет о снижении цифрового шума при съемке со слабым освещением и лучшей передаче тонов кожи. Напомним, что в составе основной камеры Galaxy S25 Ultra используются модули разрешением 200 Мп (главный), 50 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 50 Мп (перископ с 5-кратным оптическим приближением).

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