Samsung Galaxy S25 Ultra получил спутниковую связь

Периодически некоторые новые функции, которые крупные компании реализуют в своих флагманских смартфонах, остаются незамеченными в рамках презентаций. Так произошло и с серией Galaxy S25, которая получила поддержку спутниковой связи, но об этом буквально никто и ничего не сказал в рамках официального анонса. Но как оказалось, все три модели Galaxy S25 стали первыми смартфонами с официальной поддержкой Snapdragon Satellite, технологии, позволяющей отправлять и получать сообщения через спутниковую связь на узкополосных сетях. Qualcomm подтвердила эту функцию в пресс-релизе после запуска серии S25, но почему-то на самой презентации Samsung об этом решила не говорить, что довольно странно.

Стоит отметить, что сервис Snapdragon Satellite является частью мобильного процессора Snapdragon 8 Elite, а точнее его модема Snapdragon X80 5G, но Samsung пока что официально не активировала поддержку спутниковой связи на своих флагманах. Скорее всего, доступ к функции будет зависеть от региона, и Samsung потребуется выпустить обновление программного обеспечения, прежде чем пользователи смогут отправлять и получать сообщения через спутник. Да и пока что неизвестно, как Samsung будет определять стоимость этой услуги и в каких регионах она будет доступной. Также остаётся открытым вопрос, получат ли другие устройства с процессором Snapdragon 8 Elite доступ к Snapdragon Satellite, поскольку необходимое аппаратное обеспечение уже встроено во многие гаджеты на рынке.
Realme Neo7 мгновенно стал хитом продаж …
Компания Realme похвасталась успехами смартфона Realme Neo7, который появился в продаже сразу после презе…
Apple сняла с продажи iPhone 14…
Компания Apple традиционно снимает с продажи старые модели смартфонов перед выпуском новых — так произошл…
Infinix Hot 50 Pro оценили в 20 тысяч рублей …
Компания Infinix выпустила в российскую продажу смартфон Hot 50 Pro, который основан на 6-нанометровой од…
Apple лидирует по продажам смартфонов…
В четвёртом квартале 2024 года, по оценкам специалистов, было поставлено суммарно 330 миллионов смартфоно…
ASUS ROG Phone 9 FE готов к выходу …
В базе данных сразу нескольких регуляторов появилось упоминание игрового смартфона ASUS ROG Phone 9 FE (F…
Представлена глобальная версия OnePlus 13…
Компания OnePlus выпустила на международный рынок флагманский смартфон OnePlus 13, который оценен в 900 и…
В Samsung Galaxy S25 Ultra будут камеры от Sony…
Сетевые источники раскрыли подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra, который еще не б…
Redmi Turbo 4 показали на рендере …
Китайские источники опубликовали первое изображение смартфона Redmi Turbo 4, релиз которого ожидается в н…
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor