Samsung Galaxy S25 Ultra получил спутниковую связь

Периодически некоторые новые функции, которые крупные компании реализуют в своих флагманских смартфонах, остаются незамеченными в рамках презентаций. Так произошло и с серией Galaxy S25, которая получила поддержку спутниковой связи, но об этом буквально никто и ничего не сказал в рамках официального анонса. Но как оказалось, все три модели Galaxy S25 стали первыми смартфонами с официальной поддержкой Snapdragon Satellite, технологии, позволяющей отправлять и получать сообщения через спутниковую связь на узкополосных сетях. Qualcomm подтвердила эту функцию в пресс-релизе после запуска серии S25, но почему-то на самой презентации Samsung об этом решила не говорить, что довольно странно.

Стоит отметить, что сервис Snapdragon Satellite является частью мобильного процессора Snapdragon 8 Elite, а точнее его модема Snapdragon X80 5G, но Samsung пока что официально не активировала поддержку спутниковой связи на своих флагманах. Скорее всего, доступ к функции будет зависеть от региона, и Samsung потребуется выпустить обновление программного обеспечения, прежде чем пользователи смогут отправлять и получать сообщения через спутник. Да и пока что неизвестно, как Samsung будет определять стоимость этой услуги и в каких регионах она будет доступной. Также остаётся открытым вопрос, получат ли другие устройства с процессором Snapdragon 8 Elite доступ к Snapdragon Satellite, поскольку необходимое аппаратное обеспечение уже встроено во многие гаджеты на рынке.