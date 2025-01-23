Samsung Galaxy S25 Ultra получил спутниковую связь

Стоит отметить, что сервис Snapdragon Satellite является частью мобильного процессора Snapdragon 8 Elite, а точнее его модема Snapdragon X80 5G, но Samsung пока что официально не активировала поддержку спутниковой связи на своих флагманах. Скорее всего, доступ к функции будет зависеть от региона, и Samsung потребуется выпустить обновление программного обеспечения, прежде чем пользователи смогут отправлять и получать сообщения через спутник. Да и пока что неизвестно, как Samsung будет определять стоимость этой услуги и в каких регионах она будет доступной. Также остаётся открытым вопрос, получат ли другие устройства с процессором Snapdragon 8 Elite доступ к Snapdragon Satellite, поскольку необходимое аппаратное обеспечение уже встроено во многие гаджеты на рынке.