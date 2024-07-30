Samsung Galaxy S25 Ultra получит 16 ГБ ОЗУ

Известный своей осведомленностью инсайдер Ice Universe раскрыл новые подробности о топовом смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra, который будет представлен в начале 2025 года. Утверждается, что новинку оснастят 16 ГБ оперативной памяти. Отметим, что таким объемом ОЗУ могли похвастаться Galaxy S20 Ultra и Galaxy S21 Ultra, однако начиная с Galaxy S22 Ultra корейский гигант оснащал свои флагманы лишь 12 ГБ оперативной памяти. Предполагается, что в смартфоне будет использоваться передовая память LPDDR6.

Напомним, что актуальный Galaxy S24 Ultra имеет в своем оснащении корпус с титановой рамкой, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, ОЗУ LPDDR5, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, 6,8-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, яркостью до 2600 нит и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, фронтальную камеру на 12 Мп, тыльную камеру с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум), 10 Мп (3-кратный зум) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120˚), аккумулятор на 5000 мАч, поддержку 45-Вт проводной зарядки и защиту от воды и пыли (IP68).