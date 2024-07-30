Samsung Galaxy S25 Ultra получит 16 ГБ оперативной памяти

На прошлой неделе появились слухи о том, что грядущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, как и его предшественник. И в современном мире высоких технологий, где многие конкуренты компании Samsung уже переходят на более ёмкие аккумуляторные батареи, это была не самая лучшая новость, которая многих пользователей очень сильно разочаровала. Но, к счастью, в данном направлении есть и хорошие новости. Например, сегодня достаточно известный на весь мир инсайдер под ником Ice Universe сообщил в своих социальных сетях, что смартфон топового уровня Galaxy S25 Ultra будет оснащён 16 ГБ оперативной памяти, что достаточно много даже по современным меркам и позволяет в принципе не переживать о приложениях в фоновом режиме.

Кроме того, ранее сообщалось, что смартфон Galaxy S25 Ultra получит значительное обновление дизайна по сравнению с предшественником — с закруглёнными углами и прочими мелкими бонусами. Также ожидается значительное улучшение системы камер, так как ранее производитель почему-то решил, что камеры можно больше не прокачивать и сделал упор только на технологии на базе искусственного интеллекта. Но стоит понимать, что пока что речь идёт исключительно о слухах и никаких точных данных у инсайдеров нет — производитель планирует представить новый флагман примерно в феврале следующего года, так что времени впереди ещё очень много и компания вполне может внести какие-то изменения в конструкцию своего гаджета.
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