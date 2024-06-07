Samsung Galaxy S25 Ultra получит 200-Мп квадрокамеру

В базе данных IMEI обнаружилось упоминание флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra, официальный релиз которого ожидается в самом начале следующего года. Устройство имеет модельное обозначение SM-S938U – то есть, это версия для американского рынка, которая будет основана на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. В некоторых других странах может выйти вариант на фирменном процессоре Exynos 2500.

Смартфону также приписывают наличие основной камеры с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (5-кратный оптический зум).
Xiaomi представила смартфон Redmi Turbo 3…
Компания Redmi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Turbo 3, которая оценена в 265, 320, 345 и …
iQOO Z9 Turbo получит тонкий корпус …
Руководитель бренда iQOO подтвердил слухи о том, что смартфон iQOO Z9 Turbo будет представлен уже в этом …
Google Pixel 8a показали в четырех расцветках …
Профильные ресурс Android Headlines поделился новыми изображениями еще не представленного официально смар…
Смартфон HTC U24 Pro получит SoC Snapdragon 7 Gen 3…
В базе Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне HTC U24 Pro, который еще не был представлен …
Недорогой смартфон Realme 12 4G получит 50-Мп камеру …
Сетевые источники поделились качественными изображениями и подробностями о бюджетном смартфоне Realme 12 …
Samsung официально представила смартфон Galaxy F55…
Если верить информации западных инсайдеров, компания Samsung планировала представить смартфон Galaxy F55 …
Google выпустила Android 15 Beta 2…
Сегодня компания Google выпустила вторую бета-версию Android 15 — соответственно, Android 15 Beta 2 тепер…
Apple интегрирует ИИ в ядро iOS 18…
Судя по информации инсайдеров, операционная система iOS 18, вероятно, станет самым крупным обновлением, к…
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor