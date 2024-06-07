Samsung Galaxy S25 Ultra получит 200-Мп квадрокамеру

В базе данных IMEI обнаружилось упоминание флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra, официальный релиз которого ожидается в самом начале следующего года. Устройство имеет модельное обозначение SM-S938U – то есть, это версия для американского рынка, которая будет основана на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. В некоторых других странах может выйти вариант на фирменном процессоре Exynos 2500.

Смартфону также приписывают наличие основной камеры с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (5-кратный оптический зум).