Samsung Galaxy S25 Ultra получит 6,86-дюймовый экран

Известный информатор Ice Universe поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra, который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат получит дисплей с диагональю 6,86 дюйма. У грядущего iPhone 16 Pro Max, по слухам, будет 6,88-дюймовый дисплей. Соотношение экрана к корпусу по горизонтали у S24 Ultra составит 91,5%. На рендере можно увидеть сравнение грядущей новинки с Galaxy S24 Ultra. Ранее сообщалось, что Galaxy S25 Ultra оснастят боковой рамкой из титанового сплава и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR6. Релиз смартфона ожидается в начале следующего года.