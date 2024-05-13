Samsung Galaxy S25 Ultra получит на одну камеру меньше

Если верить информации западных инсайдеров, то через несколько месяцев будет официально представлен новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra — и в честь этого события сегодня появились новые данные о нём. По информации западного журналиста, смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra будет поставляться с тремя задними камерами в основной системе, а не четырьмя, как у его предшественника. Предположительно, производитель решил отказаться от 10-мегапиксельной камеры-телеобъектива с 3-кратным оптическим увеличением. Судя по информации инсайдеров, компания Samsung попытается убедить свою аудиторию в том, что основная камера в Samsung Galaxy S25 Ultra способна делать снимки с 3-кратным увеличением так же хорошо, если не лучше, чем отдельный модуль. 

Для этого основная камера, вероятнее всего, получит улучшенную систему обработки изображения. При этом стоит понимать, что Samsung Galaxy S25 Ultra, по слухам, будет получит такой же датчик изображения в основной камере, что и у S24 Ultra, но за счёт алгоритмов и различных улучшений производитель планирует добиться существенного прироста качества. Широкоугольная камера, по крайней мере, по информации инсайдеров, вообще не изменилась — ни в техническом, ни в софтверном плане. С другой стороны, стоит понимать, что производитель сам ничего пока что не анонсировал — это всего лишь слухи, которые на деле могут оказаться не совсем верными. Стоит дождаться официальной презентации данного смартфона.
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