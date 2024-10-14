Samsung Galaxy S25 Ultra получит старые камеры с новым дизайном

К сожалению, судя по новой информации от инсайдеров, слухи о значительных обновлениях камеры в смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra не подтвердились — по последним данным, обновление коснётся только сверхширокоугольной камеры, которая получит сенсор на 50 Мп (речь идёт про датчик изображения ISOCELL JN3)... и это всё. Ожидать каких-то иных улучшений системы камер в новом флагманском смартфоне не стоит, потому что производитель в предыдущих поколениях уже заложил достаточно качественную базу, которая ещё много лет будет актуальной. Например, основная камера останется с сенсором ISOCELL HP2 на 200 Мп, чего более чем предостаточно на текущий момент, а перископический модуль с 5-кратным зумом сохранит сенсор IMX854 на 50 Мп.

Кроме того, известный инсайдер Ice Universe поделился изображением, на котором показан новый дизайн объективов с толстыми тёмными кольцами вокруг каждого из них — он заявил, что дизайн системы камер немного изменят, но на характеристики устройства или качество снимков, естественно, это никак не повлияет. В данном исполнении смартфон слегка напоминает дизайн Galaxy Z Fold6, но без дополнительного выступа вокруг всех камер. И это значит, по словам инсайдеров, что чехлы позволят сделать тыльную панель нового флагмана полностью плоской. Да и расположение камер останется прежним, так что смартфоны серии Galaxy S25 визуально будут напоминать текущие флагманы. Это немного странное решение, потому что дизайн уже порядком надоел.