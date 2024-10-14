Samsung Galaxy S25 Ultra получит старые камеры с новым дизайном

Кроме того, известный инсайдер Ice Universe поделился изображением, на котором показан новый дизайн объективов с толстыми тёмными кольцами вокруг каждого из них — он заявил, что дизайн системы камер немного изменят, но на характеристики устройства или качество снимков, естественно, это никак не повлияет. В данном исполнении смартфон слегка напоминает дизайн Galaxy Z Fold6, но без дополнительного выступа вокруг всех камер. И это значит, по словам инсайдеров, что чехлы позволят сделать тыльную панель нового флагмана полностью плоской. Да и расположение камер останется прежним, так что смартфоны серии Galaxy S25 визуально будут напоминать текущие флагманы. Это немного странное решение, потому что дизайн уже порядком надоел.