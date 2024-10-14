Samsung Galaxy S25 Ultra получит старые камеры с новым дизайном

К сожалению, судя по новой информации от инсайдеров, слухи о значительных обновлениях камеры в смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra не подтвердились — по последним данным, обновление коснётся только сверхширокоугольной камеры, которая получит сенсор на 50 Мп (речь идёт про датчик изображения ISOCELL JN3)... и это всё. Ожидать каких-то иных улучшений системы камер в новом флагманском смартфоне не стоит, потому что производитель в предыдущих поколениях уже заложил достаточно качественную базу, которая ещё много лет будет актуальной. Например, основная камера останется с сенсором ISOCELL HP2 на 200 Мп, чего более чем предостаточно на текущий момент, а перископический модуль с 5-кратным зумом сохранит сенсор IMX854 на 50 Мп.

Кроме того, известный инсайдер Ice Universe поделился изображением, на котором показан новый дизайн объективов с толстыми тёмными кольцами вокруг каждого из них — он заявил, что дизайн системы камер немного изменят, но на характеристики устройства или качество снимков, естественно, это никак не повлияет. В данном исполнении смартфон слегка напоминает дизайн Galaxy Z Fold6, но без дополнительного выступа вокруг всех камер. И это значит, по словам инсайдеров, что чехлы позволят сделать тыльную панель нового флагмана полностью плоской. Да и расположение камер останется прежним, так что смартфоны серии Galaxy S25 визуально будут напоминать текущие флагманы. Это немного странное решение, потому что дизайн уже порядком надоел.
Google Pixel 9a показали на фото …
Сетевые источники опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, изображен смартфон Google Pixel …
Huawei Mate 70 получит ёмкий аккумулятор …
В сети появились подробности о флагманских смартфонах Huawei Mate 70, которые еще не были представлены оф…
Официально: Redmi Note 14 Pro+ получит SoC Snapdragon 7s Gen…
Компания Xiaomi объявила, что смартфон Redmi Note 14 Pro+ будет основан на новенькой 4-нанометровой платф…
Samsung Galaxy S24 FE получит защиту от воды …
Известный достоверными утечками информатор Йогеш Брар поделился подробностями о суббфлагманском смартфоне…
Google Pixel Watch 3 невозможно отремонтировать…
Когда речь заходит о концепции одноразовых умных часов, вряд ли в вашем воображении сразу возникает недав…
Ремонт экрана Huawei Mate XT обойдется в 1375 долларов…
Компания Huawei опубликовала официальный прайс-лист на ремонт представленного пару дней назад складного с…
Samsung Galaxy A15 признан самым популярным Android-смартфон…
В сети появился список самых продаваемых смартфонов по версии аналитиков из Counterpoint за второй кварта…
Смартфон Motorola Moto S50 получит компактный экран …
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились подробности и фотографии смартфона Motorola Moto S…
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor